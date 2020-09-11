Макрон отказался считать Турцию партнером в Средиземноморье

Президент выступил с резким заявлением на саммите стран Южной Европы

Турция больше не может считаться партнёром ЕС в Средиземноморье. С таким резким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите стран Южной Европы.

Лидеры Италии, Испании, Греции, Португалии и других государств провели переговоры на Корсике. Одной из главных тем стал конфликт между Афинами и Анкарой из-за морского шельфа.

Турция проводит разведывательные работы на участке, который Греция считает своим. Там сосредоточены боевые корабли обеих стран. Звучат воинственные заявления, сообщает "ТВ Центр". Афины активно поддерживает Париж. Накануне Макрон и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис договорились об оборонном сотрудничестве.

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