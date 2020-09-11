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Три человека погибли при пожаре в московской квартире

15:05
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Со слов очевидца, в квартире жила неблагополучная семья

Три человека погибли в пожаре на юге Москвы. Около полуночи на Чертановской улице загорелась квартира в девятиэтажном доме. Когда спасатели прибыли на место, пламенем было охвачено 20 квадратных метров.

Жителей  сразу эвакуировали, отключили лифты. С пожаром справились за полчаса. При разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили тела трех человек. Сейчас устанавливают личность погибших и выясняют причину ЧП, передает "ТВ Центр".

"Жила там неблагополучная семья, как мне рассказали. Муж умер, с сыном вроде бы как она жила, и вроде бы приезжал сегодня второй сын. Ну, и видно, что там опять злоупотребляли", - заявил очевидец Валерий Бобков.

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