Три человека погибли при пожаре в московской квартире

Со слов очевидца, в квартире жила неблагополучная семья

Три человека погибли в пожаре на юге Москвы. Около полуночи на Чертановской улице загорелась квартира в девятиэтажном доме. Когда спасатели прибыли на место, пламенем было охвачено 20 квадратных метров.

Жителей сразу эвакуировали, отключили лифты. С пожаром справились за полчаса. При разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили тела трех человек. Сейчас устанавливают личность погибших и выясняют причину ЧП, передает "ТВ Центр".

"Жила там неблагополучная семья, как мне рассказали. Муж умер, с сыном вроде бы как она жила, и вроде бы приезжал сегодня второй сын. Ну, и видно, что там опять злоупотребляли", - заявил очевидец Валерий Бобков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"