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Число разведывательных полетов НАТО у границ России резко увеличилось

22:34
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Зачем США прощупывают нашу оборону?

Генеральная линия в Штатах не зависит от партии, кто-то жестче, кто-то мягче, но цель всегда одна. Доминирование. Америка превыше всего и, как бы мягко не стелил Вашингтон, спать будет жестко всегда. А уж в отношении России и стелить-то уже перестали. Например, интенсивность авиаразведки НАТО у наших границ по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем на треть. В августе 2019-го - 87 полетов, сейчас - около 120. Более того, разведывательные полеты все чаще носят откровенно провокационный характер, а в последнее время и вовсе Пентагон стал отрабатывать нанесение ракетного удара по территории России.

Через всю Атлантику, Европу, и впервые в истории через воздушное пространство Украины к российским границам приблизился Б-52. Один из американских летчиков то ли от волнения, то ли от радости встречи с нашими ВКС даже уронил телефон. Впрочем, комичным этот инцидент назвать никак нельзя. В отличие от самолетов-разведчиков, которых перехватывают рядом с Россией чуть ли не каждый день, Б-52 – это стратегический бомбардировщик. Он может нести ядерные ракеты. Такие американские боевые самолеты начали не просто летать вдоль границы, а имитировать удары по российской территории. Например, по Калининградской области.

"Если раньше с той или иной частотой – конечно, не так, как сейчас, несколько реже – была это, в основном, разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов", - отметил министр обороны России Сергей Шойгу.

Все эти маневры вписываются в старую концепцию времен Холодной Войны. За счет элемента неожиданности и массовости заставить Россию паниковать и тем самым вскрыть эшелонированную оборону. В данном случае американские военные пытаются использовать Б-52 как приманку. На отдалении от бомбардировщика в это время летит самолет-разведчик, который собирает информацию о действиях российских ВКС в экстренной ситуации.

Подробнее смотрите в репортаже Дениса Большакова.

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