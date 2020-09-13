В чём секрет успеха детективов Агаты Кристи

15 сентября исполнится 130 лет со дня рождения писательницы

Через два дня исполнится 130 лет со дня рождения Агаты Кристи. Она, пожалуй, самый популярный в мире автор детективных романов. В Советском Союзе их стали печатать в шестидесятых.

Расследования Мисс Марпл и Эркюля Пуаро занимают уже не одно поколение россиян. А киноверсия приключений сыщиков с неизменным успехом выходит на канале "ТВ Центр".

Ольга Стрельцова - о том, как Агата Кристи и её герои вошли в нашу жизнь (смотрите видео).

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