Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Новый мировой беспорядок"

Всего за несколько месяцев коронавирус многое изменил в жизни нашей планеты. О том, насколько серьёзны эти перемены и надолго ли они останутся с нами - смотрите специальный репортаж Петра Любимова "Новый мировой беспорядок" - сегодня в 22:35 на канале "ТВ Центр".