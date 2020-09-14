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Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Новый мировой беспорядок"

12:01
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Всего за несколько месяцев коронавирус многое изменил в жизни нашей планеты. О том, насколько серьёзны эти перемены и надолго ли они останутся с нами - смотрите специальный репортаж Петра Любимова "Новый мировой беспорядок" - сегодня в 22:35 на канале "ТВ Центр".

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