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Появились подробности крупной аварии с тремя подростками на Минском шоссе

15:05
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

По результату проверок будет принято процессуальное решение

Следственный комитет проводит проверку по факту крупной аварии на Минском шоссе, в которой пострадали трое 13-летних подростков, сообщает "ТВ Центр".

Все началось с того, что школьник взял без спроса ключи от машины родителей. Вместе с друзьями он отправился кататься по городу. Во время поездки соблюдать скоростной режим никто не и думал.

Удар был очень сильным, половину иномарки смяло, запчасти оказались раскиданы по всей проезжей части. Детей госпитализировали с серьёзными травмами. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и родителей. Оценивают действия и сотрудников ГИБДД, участвовавших в погоне.

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