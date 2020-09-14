Появились подробности крупной аварии с тремя подростками на Минском шоссе

По результату проверок будет принято процессуальное решение

Следственный комитет проводит проверку по факту крупной аварии на Минском шоссе, в которой пострадали трое 13-летних подростков, сообщает "ТВ Центр".

Все началось с того, что школьник взял без спроса ключи от машины родителей. Вместе с друзьями он отправился кататься по городу. Во время поездки соблюдать скоростной режим никто не и думал.

Удар был очень сильным, половину иномарки смяло, запчасти оказались раскиданы по всей проезжей части. Детей госпитализировали с серьёзными травмами. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и родителей. Оценивают действия и сотрудников ГИБДД, участвовавших в погоне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"