Ученые обнаружили признаки жизни на Венере

В ее атмосфере обнаружили следы фосфина

Исследователи из США и Великобритании обнаружили в атмосфере Венеры бесцветный ядовитый газ фосфин, который является своеобразным "маркером жизни на планете".

Свое открытие ученые сделали при помощи телескопа Джеймса Кларка Максвелла. Фосфин был обнаружен в облаках Венеры примерно в 53–61 километрах от поверхности.

Эта область венерианской атмосферы имеет умеренные температуры и давление, что делает ее пригодной для жизни", - рассказала научный сотрудник Массачусетского технологического института в области наук о Земле, атмосферы и планет Клара Сауза-Сильва.

Между тем, как пишет журнал Nature Astronomy, обнаружение фосфина не означает автоматически открытия жизни на Венере. Газ может образовываться в результате неизвестных природных процессов.

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