С-400 отработали защиту стратегических объектов

Учения прошли в Астраханской области

В Астраханской области зенитчики Западного военного округа отразили удар условного противника, применив системы С-400 "Триумф", передает "ТВ Центр".

В ходе учений подразделения совершили марш из Псковской области на полигон Ашулук и заступили на боевое дежурство. По легенде, в сторону наших стратегически важных объектов одновременно были выпущены несколько тактических крылатых ракет, в роли которых выступили сверхзвуковые мишени. Их с успехом и поразили зенитные ракетные системы С-400.

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