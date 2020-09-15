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Госдума начинает осеннюю сессию

11:55
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Депутаты рассмотрят множество важных законодательных инициатив

Во вторник в Госдуме пройдет первое пленарное заседание в рамках осенней сессии. Среди важнейших вопросов, которые предстоит рассмотреть - бюджет на ближайшие три года, поправки в Трудовой кодекс. Кроме того, депутаты должны принять изменения в Конституцию - это еще около 100 законодательных инициатив, передает "ТВ Центр".

Осеняя сессия Госдумы началась еще 7 сентября, но всю прошедшую неделю депутаты работали в своих регионах. Друг друга парламентарии не видели почти два месяца. Впрочем, никаких объятий. Социальная дистанция, а у некоторых даже маски и перчатки. Противоэпидемические меры превыше всего.

Впрочем, настрой предельно рабочий. Осенняя сессия обещает быть насыщенной. Как выражаются сами депутаты, традиционно она "окрашена" в бюджетные тона. Речь о работе над главным финансовым документом страны на ближайшие три года.

Еще одна не менее важная задача – законодательное закрепление принятых конституционных поправок. Таких законопроектов ожидается больше сотни. С  инициативой по некоторым, вероятно, выступит лично президент. Госдуме нужно принять закон о "Госсовете", внести изменения в документы о "Совете Федерации", "Генеральной прокуратуре" и "Правительстве". При формировании которого парламентариям по обновленной Конституции, напомним, отводится особая роль.

Сегодняшнее заседание, согласно регламенту, откроет председатель. После чего слово предоставят всем парламентским фракциям. Кстати, в четырех российских регионах - Татарстане, Ярославской, Курской и Пензенской областях - в минувшие выходные прошли довыборы в Госдуму. Так что среди парламентариев уже на этой сессии - новые лица. В этом году 75 лет исполняется Организации Объединённых Наций. Правда, ряд западных стран во главе с США односторонними санкциями и политикой давления ставят под сомнение весь существующий миропорядок, пытаясь переформатировать организацию под свои стандарты. Депутаты считают это недопустимым и во вторник намерены принять совместное заявление.

А еще в первом чтении сегодня рассмотрят поправки в бюджетный кодекс и очень важный законопроект о создании национальной системы отслеживания товаров. Схема перемещения грузов в рамках Евразийского экономического союза должна стать более прозрачной.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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