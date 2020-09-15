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Около тонны конопли уничтожили в Подмосковье

15:14
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Она была найдена в ходе рейда

Около тонны дикорастущей конопли уничтожили подмосковные полицейские. Ее обнаружили в ходе специального рейда, передает "ТВ Центр".

Один из участков находился недалеко от деревни Богданиха, другой - у поселка Расторгуево в Ленинском городском округе. Общая площадь зарослей составила более гектара.

На месте изъяли образцы. Экспертиза показала - найденные растения содержат наркотические вещества и являются коноплей. Было принято решение о ее ликвидации. Тысячи кустов сначала скосили с помощью техники. А потом сожгли.

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