Около тонны конопли уничтожили в Подмосковье

Она была найдена в ходе рейда
Около тонны дикорастущей конопли уничтожили подмосковные полицейские. Ее обнаружили в ходе специального рейда, передает "ТВ Центр".
Один из участков находился недалеко от деревни Богданиха, другой - у поселка Расторгуево в Ленинском городском округе. Общая площадь зарослей составила более гектара.
На месте изъяли образцы. Экспертиза показала - найденные растения содержат наркотические вещества и являются коноплей. Было принято решение о ее ликвидации. Тысячи кустов сначала скосили с помощью техники. А потом сожгли.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"