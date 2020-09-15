Минобороны показало видео сопровождения бомбардировщика США у берегов России

Для этого в воздух были подняты несколько истребителей
Российские истребители сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США в воздушном пространстве над акваториями Берингового и Охотского морей. Видео показало Министерство обороны России.
Для сопровождения американского бомбардировщика были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа. После идентификации воздушного судна, российские самолеты вернулись в пункты базирования.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"