"Всё перемыло": эвакуированы пострадавшие от паводка россияне

Уровень воды в Амуре уже выше критической отметки

Перекрыты дороги, отменены занятия в школах, военные и спасатели наращивают группировки и эвакуируют жителей. В Еврейской автономной области - сильнейший паводок. Уровень воды в Амуре уже на метр превысил критическую отметку и всё продолжает расти. Терпит бедствие и Хабаровский край, хотя наводнение ещё даже не достигло своего пика.

Вода повсюду, а вместе с ней на улицах и во дворах плавает рыба. Спасатели рыбаков зовут на подмогу. Надо доставить в подтопленные районы продукты и медикаменты тем, кто решил переждать паводок дома.

Эвакуация в пострадавших от большой воды сёлах Ленинское и Кукелево идёт полным ходом. В пунктах временного размещения несколько десятков человек. Это те, чьи дома пострадали от подтопления и кому просто некуда идти.

"Поток просто жесть. Очень страшно. Всё перемыло", - пишут в соцсетях очевидцы.

Здесь ни пройти, ни проехать - только плыть. На лодке подходят к сельскохозяйственному техникуму. Он полностью в воде. Ни о каких занятиях, конечно, не может быть и речи. Студентов отправили по домам.

Урожай в огородах спасать просто не успевали. Тут бы самим спастись. То, что осталось в погребах, спешат поднять наверх. Пожилым людям помогают военные.

"Мы вытаскиваем овощи из погребов, помогаем по хозяйству, чтобы спасти всё их имущество от стихии. Строим сооружения, которые спасают также от наводнения. Набираем мешки с песком и строим из них дамбы", - сообщил военнослужащий мотострелкового соединения ВВО Михаил Никольский.

Работали всю ночь. Ждать не могли. Вода пребывает слишком быстро. Но даже такая временная защита не спасает. Слабая течь всё же остается. Да и уровень воды в Амуре уже на метр выше критической отметки.

Уже подтоплены дороги и населённые пункты. В 10 районах действует режим ЧС. Пик паводка обещают уже в ближайшие дни.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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