Путин поздравил нового премьер-министра Японии с избранием

Москва готова к конструктивному взаимодействию с Токио

Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии. В своей телеграмме российский президент подчеркнул - за последние годы Москва и Токио немало сделали для развития диалога по двусторонним и глобальным вопросам. И подтвердил готовность продолжать конструктивное взаимодействие, передает "ТВ Центр".

По словам Владимира Путина, это отвечает интересам граждан обеих стран и способствует усилению стабильности и безопасности в регионе и в мире.

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