В Москве наградили военных медиков

Многие врачи и медсестры работали в сложных эпидемиологических условиях

За выдающийся вклад в военную медицину. В Москве вручили премии офицерам и сотрудникам медслужбы Минобороны. Торжественная церемония прошла в Общественной палате, передает "ТВ Центр".

В числе номинантов - врачи и медсёстры, с честью прошедшие нелёгкие испытания в борьбе с пандемией. В сложных эпидемиологических условиях они работали в больницах и полевых госпиталях. А также оказывали помощь коллегам за рубежом.

Общественная премия "За вклад в военную медицину" была учреждена шесть лет назад. За эти годы награды получили десятки человек.

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