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Уникальный белый шторм на Юпитере попал на видео

08:02
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Он движется с огромной скоростью

На Юпитере зафиксирован уникальный белый шторм. Разгул стихии снял телескоп "Хаббл", когда планета находилась на расстоянии 653 миллиона километров от Земли, передает "ТВ Центр".

На кадрах хорошо видно Большое Красное пятно - это самый крупный атмосферный вихрь в Солнечной системе. Он не утихает уже несколько веков, периодически меняя цвет и направление. А ещё формирует вокруг себя другие смерчи. Таким и стал нынешний белый шторм. Он возник в северных широтах и, по подсчётам учёных, движется со скоростью 560 километров в час.

Напомним, Юпитер - крупнейшая планета Солнечной системы, которая классифицируется как газовый гигант.

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