В России накрыли банду продавцов поддельных билетов в театры

Мошенники заработали больше миллиарда рублей

Доверчивость ценой в миллиард рублей. В России пресекли деятельность крупной преступной группировки, которая зарабатывала на продаже билетов в ведущие театры страны. В арсенале злоумышленников было несколько сотен сайтов-двойников, с помощью которых они и обманывали своих жертв. Ущерб колоссальный, а следствие осложнялось широкой географией мошенников.

Билет на балет, оперу или водевиль – множество разных ярких сайтов готовы предложить неискушенным зрителям. Вот только в погоне за скидками не все читают условия сделки. Впрочем, достаточно и обычной невнимательности. И вот уже казалось бы официальный сайт того же Мариинского театра в адресной строке мгновенно приобретает лишнюю букву. С помощью таких сайтов-двойников за последние годы мошенникам удалось продать поддельных билетов более чем на миллиард рублей.

"Операторами доменных имен являлись иностранные компании. Общение с покупателями осуществлялось с использованием интернет-телефонии. В настоящее время деятельность сайтов-двойников прекращена. По имеющимся данным в противоправную деятельность было вовлечено около 30 человек", - сообщила официальная представитель МВД России Ирина Волк.

Билеты продавали не только в театры, но и на крупные спортивные матчи, куда попасть, как правило, довольно трудно. Схема не новая, но работала по законам современного времени. Деньги поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, а в последующем обналичивались и распределялись между директорами, IT-специалистами, курьерами и продавцами билетов. Привлекали студентов и тех, кто готов был трудиться неофициально. Была налажена даже работа целого call-центра.

— Мы просто работали, принимали звонки.

— Вы там по договору работали, то есть все официально происходило?

— Не официально.

— То есть ничего не подписывали?

— Да.

Не попав на концерт, обманутые зрители обращались к организаторам и в сами театры. Но поделать уже было ничего нельзя. Мошенники могли работать удаленно из любой точки страны. Оперативники уже провели обыски в офисных и жилых помещениях фигурантов в Санкт-Петербурге, Москве, Астраханской и Владимирской областях. Обнаружены и изъяты платежные карты, компьютерная техника, денежные средства, а также предметы и документы, которые станут доказательствами для уголовного дела. Его возбудили по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров организованной преступной группой". Пострадавшие есть в разных городах. Чтобы не попасть на удочку таких преступников, эксперты советуют приобретать билеты все же на официальных сайтах мероприятия, но и тут не терять бдительности. А самым осторожным - по старинке в кассах театров.

Елена Макарова, Филипп Шевырев. "ТВ Центр".

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