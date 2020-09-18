Миллиард за Ленина: появится ли мавзолей в США?

Ленин и его идеи сейчас в Штатах более чем востребованы

Миллиард долларов. Столько готов выложить за тело Владимира Ленина известный американский художник грузинского происхождения Дэвид Датуна. Для хранения тела вождя мировой революции человек родом из СССР готов создать копию мавзолея в Вашингтоне. Датуна уверен - Соединенные Штаты окончательно созрели для идей Ильича. Страна готова к коренным, как сказал сам Датуна, социал-коммунистическим преобразованиям. Там, как говорил товарищ Ленин, налицо революционная ситуация - когда верхи не могут, а низы не хотят.

Забавное, все-таки, это явление – современное искусство. Один художник приклеил к стене банан, назвал это инсталляцией и оценил в 120 тысяч долларов. Другой - Дэвид Датуна – вошел в галерею и съел этот банан, причем вместе со скотчем.

Оказывается, это перформанс такой. "Голодный артист" называется. Кстати, к исполнителю никто никаких претензий не предъявлял. А зря! Быть может в тот самый момент у уроженца Грузии, а ныне одного из самых дорогих и продаваемых художников современности, возникла идея если уж не "мировой революции", то хотя бы перевезти тело Ленина в США. Говорит: "Никаких денег не жалко! Хоть миллион, хоть два, хоть миллиард".

"Американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине. Ленин и его Мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента… Америка движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде Мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги", - заявил художник Дэвид Датуна.

"Родину, историю и вождей не продают!" - тут же ответили заокеанскому художнику российские коммунисты. Учитывая репутацию Датуны, все это можно было бы списать на очередную попытку самопиара эпатажного художника. Если бы ни одно "но". Ленин и его идеи сейчас в Штатах более чем востребованы.

"Весь вот этот глобальный капиталистический мир погрузился в общий хаос, в общий кризис, которые в общем-то и предсказывал Ленин в свое время и в своих работах это очень часто отмечал. Именно поэтому идеи Ленина очень востребованы в США", - заявил руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

До лозунгов "Землю крестьянам – фабрики рабочим" пока дело не дошло, а вот экспроприировать товары у ненавистных капиталистов, сотни лет бессовестно наживавшихся на простых трудящихся, начали.

Впрочем, именно такими "маргинальными" социалистами американские власти долгое время пугали тех, кто поглядывал на Восток. Безусловно, мародеры и грабители среди протестующих есть, как есть и те, кто требуют от государства социальных гарантий и равных возможностей для доступа к образованию и медицине – их, кстати, большинство.

"За последние 10 лет в США очень быстро растет количество бедных людей или людей, которые на грани банкротства, на грани нищеты. Это приблизительно треть населения, около 30% населения в США живут очень тяжело. Либо в нищете, либо почти в нищете. Демократические социалисты больше набирают поддержки из такого сегмента страны. Их глава - Берни Сандерс", - говорит американский журналист Джон Вароли.

"Мы победим, потому что наши цели соответствуют потребностям всех трудящихся в этой стране: здравоохранение — это право человека, а не привилегия, богатые и власть имущие начнут платить честные налоги, мы сделаем государственные колледжи и университеты бесплатными, а также освободим всех от студенческих займов", - заявил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

79-лентний Берни Сандерс – один из самых опытных американских политиков. Он рекордсмен по продолжительности пребывания в Конгрессе. В самый разгар перестройки даже приезжал в СССР. Оппоненты пренебрежительно говорят о Сандерсе как о "левом политике". А вот сам себя он называет "демократическим социалистом". Как раз за такого политика, свидетельствует свежий опрос института Гэллапа, готовы отдать свои голоса 47% респондентов и что самое удивительное – большинство из них — это люди от 18 до 29.

"Масса американской молодежи бедные. Еще хуже у них нет перспектив. Количество рабочих очень мало. Я имею ввиду хороших оплачиваемых мест у нас очень мало. Пожалуйста, хотите работать в фастфуде - масса таких вакансий есть, но понятно, что в таких рабочих местах ты не будешь делать карьеру, ты не будешь содержать семью. Какие перспективы? Очень мало перспектив для массы молодежи", - пояснил Вароли.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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