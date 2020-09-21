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В ООН отказались возобновлять санкции против Ирана по запросу США

10:03
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Очередной пакет санкций против Ирана уже сформирован и утвержден в Вашингтоне

Генеральный секретарь ООН отказался поддержать запрос США о восстановлении санкций против Ирана. Об этом говорится в официальном письме Антониу Гутерриша. Накануне американский госсекретарь Майк Помпео поспешил сообщить, что Совет безопасности якобы готов возобновить изоляцию Исламской Республики. Однако остальные члены Совбеза такое заявление восприняли с недоумением.

Процесс запущен - назад дороги нет. Очередной пакет санкций против Ирана сформирован и утверждён США. Когда привычный язык ультиматумов даёт сбой, убеждать в своей правоте приходится исключительно агрессивной риторикой.

Соединённые Штаты предприняли это решительное действие, потому что, помимо невыполнения Ираном своих обязательств по СВПД, Совет Безопасности не смог продлить эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, которое действовало в течение 13 лет. Бездействие Совета Безопасности позволило бы Ирану 18 октября закупить все виды обычных вооружений. К счастью для мира, Соединённые Штаты приняли ответственные меры, чтобы этого не произошло.

Подробности смотрите в репортаже Александры Сергомасовой.

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