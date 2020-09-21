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Россия и Сирия провели совместные учения

08:35
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Тренировки позволяют подготовиться к возможным провокациям боевиков

В Сирии российские и турецкие военные провели совместные манёвры, сообщает "ТВ Центр". По легенде - в Идлибской зоне деэскалации патруль атаковали террористы.

Тренировки позволяют подготовиться к возможным провокациям, которые боевики устраивают регулярно. Поэтому перед началом всех рейдов водители сверяются с маршрутом и обсуждают условные световые сигналы. Во время движения колонны строго соблюдается дистанция и скоростной режим. На тренировке также отработали действия по нейтрализации противника и помощи раненым.

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