Россия и Сирия провели совместные учения

Тренировки позволяют подготовиться к возможным провокациям боевиков

В Сирии российские и турецкие военные провели совместные манёвры, сообщает "ТВ Центр". По легенде - в Идлибской зоне деэскалации патруль атаковали террористы.

Тренировки позволяют подготовиться к возможным провокациям, которые боевики устраивают регулярно. Поэтому перед началом всех рейдов водители сверяются с маршрутом и обсуждают условные световые сигналы. Во время движения колонны строго соблюдается дистанция и скоростной режим. На тренировке также отработали действия по нейтрализации противника и помощи раненым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"