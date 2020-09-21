В Сирии террористы готовят новые провокации с химоружием

Главная цель - обвинить сирийские власти в применении отравляющих веществ против мирного населения

В Сирии террористы готовят новые провокации с химическим оружием. Об этом сообщили в российском Центре по примирению сторон.

Очередную инсценировку боевики планируют устроить в двух сёлах на юге Идлибской зоны деэскалации. Главная цель провокации - обвинить сирийские власти в применении отравляющих веществ против мирного населения, передает "ТВ Центр".

По данным наших военных, в подготовке участвуют члены запрещённой в России террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" и сотрудники пресловутой псевдо-гуманитарной организации "Белые каски". Последние уже не раз сотрудничали с террористами и западными спецслужбами, снимали постановочные видеоролики, на которых якобы устраняли последствия химических атак.

Сообщения о готовящейся провокации начали поступать ещё в июле. Согласно информации российского Центра по примирению сторон, уже тогда боевики подготовили 15 взрывных устройств с неизвестным веществом.

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