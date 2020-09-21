Евросоюз обновит миграционную политику

В частности, предлагается упразднить Дублинское соглашение

Мигрантам в Европе рады. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она предложила активизировать усилия по спасению беженцев. По её мнению, Старый Свет справится с вызовом. Пока результаты сомнительные. В лагерях мигрантов в Греции то и дело вспыхивают беспорядки и пожары.

Очередной пожар в лагере для мигрантов. На этот раз - на острове Самос. Полыхают несколько блочных контейнеров. Они служили жильём подросткам-беспризорникам, которые прибыли в Грецию без родных. Огонь быстро удаётся потушить. Жертв и пострадавших избежать. У жителей страны - дежавю. Без малого две недели назад похожая картина наблюдалась на острове Лесбос. И там, и там - забитые до отказа временные жилища, антисанитария, болезни и беспорядки. И там, и там произошли пожары. И в обоих случаях первая версия - умышленный поджог. Ведь обитатели сгоревших домиков и палаток теперь получили шанс попасть на материковую часть ЕС.

За погорельцев вступились правозащитники. Их голоса зазвучали с новой силой по всей Европе. И громче всех - в Германии. Страна согласилась принять более полутора тысяч мигрантов из Греции. Но и этого активистам мало. В Берлине, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене - новые митинги. Тысячи людей выходят на улицы, требуя от властей приютить ещё больше переселенцев.

- Наши возможности не исчерпаны. Мы можем пустить к себе больше людей. Мигранты тонут в Средиземном море, пока добираются к нам. Но никому до этого нет дела. Поэтому я и пришла сегодня на митинг.

Радикально обновить законодательство в этой сфере обещают в Еврокомиссии. Уже в среду там представят документ, который предлагает упразднить Дублинское соглашение - краеугольный камень европейской миграционной политики. Сейчас ответственность за размещение нелегалов несут те страны, через которые мигранты попали в Старый Свет. То есть по факту - южные государства сообщества. Но этот принцип хотят убрать, а беженцев расселять более равномерно. И если Италия, Испания и Греция предсказуемо "за", то другие члены европейской семьи - категорически против. Новый документ должны одобрить Европарламент и Совет ЕС. Учитывая все разногласия, реформа рискует надолго застрять в недрах европейской бюрократической машины.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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