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Театр Образцова открывает сезон "Звездой по пути в Вифлеем"

15:33
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Юные зрители будут в восторге

Рождественское чудо в начале осени: Театр Образцова открыл новый, 90-й сезон премьерой, которая точно понравится и взрослым, и детям — "Звезда по пути в Вифлеем".

Известная каждому библейская история представлена в необычной сегодня трактовке домашнего вертепа. Праздничное, и при этом очень камерное, представление, разыгранное для самых близких с помощью миниатюрных кукол. Актёров всего два и они не скрываются за декорациями, а дополняют происходящее на маленькой сцене, отмечает "ТВ Центр". При этом аудитория не просто следит за героями, но и принимает участие в действии. Для маленьких зрителей это, наверное, самое интересное.

В постановке звучит классика духовной музыки, при этом актёры исполняют песнопения по церковным канонам. Свет, акустика, костюмы - всё оформлено так, чтобы ощутить волшебство смог каждый. 

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Сцена из спектакля
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