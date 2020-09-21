Пострадавшая в ДТП с рэпером в центре Москвы лишилась стопы

Автомобиль певца вынесло на тротуар

В самом центре Москвы иномарка сбила людей на тротуаре. За мгновение до этого машина на огромной скорости пронеслась по перекрёстку на красный свет, задела другой автомобиль и уже после столкновения вылетела на пешеходную зону. Под колёсами пострадали 2 человека, они госпитализированы в тяжёлом состоянии. Также травмы получили лихач, им оказался 26-летний Эльмин Гулиев, и его пассажир.

Из переулка на Остоженку поворачивают две машины. Вторая завершить маневр не успевает – в нее влетает белый Infinity и впечатывает в стену пешеходов. Только тогда останавливается. Водителя разбитого авто спасает подушка безопасности - он в сознании, более того, стоит на ногах и пытается объяснить причину аварии.

— Не успел. Влетел в машину и меня выкинуло на пешеходов.

— У Вас скорость большая была?

— Нет, небольшая скорость, уходил от удара. Соответственно, машина от удара куда-то улетела. Это уже не контролируется. Я врезался, машина дальше уже не контролировалась.

Водителем Infinity оказался 26-летний рэпер Эльмин Гулиев, известный под псевдонимом Эллей. В отличие от музыканта, другие участники аварии получили тяжелейшие увечья. Трое из четверых госпитализированы, у них диагностированы множественные переломы, повреждения позвоночника и головного мозга. Тяжелее всего досталось преподавателю немецкого языка Надежде Тухтаровой, ударом ей оторвало часть ноги. Женщина спешила к студентам на лекцию, до входа в здание ей оставалось лишь перейти тот самый перекресток.

"Мы сидели, ее ждали час. Она написала, что у нее зажевало карту. Мы сказали, что хорошо, мы вас ждем. Написали, что, может быть, перенесем занятие на другой день. Она прочитала это сообщение, и больше ничего нам не ответила", - рассказывает студентка МГЛУ Валерия Павлова.

По предварительным оценкам автоэкспертов, скорость Infinity в момент столкновения была от 90 до 110 километров в час. При этом двигалась машина на запрещающий сигнал светофора.

— А какой свет был? Красный?

— Был красный, переходящий в зеленый.

Красный, по всей вероятности, мигал для пешеходов, сигнализируя, что машины на перекрестке заканчивают движение. Гулиев дал согласие пройти медосвидетельствование. Известно, что за последние три года он попадал в аварии трижды. При этом музыкант будто бравировал легкомысленным поведением за рулем: по ходу движения читал рэп, стримил, то есть вел прямые эфиры, в которых отвечал на вопросы поклонников.

К месту аварии одним из первых приехал мужчина, который представился другом музыканта Аркадием. Тот забрал личные вещи из багажника и подтвердил, что в салоне Эльмин был не один, а с девушкой. Что именно спровоцировало потерю внимания в несложной дорожной ситуации, предстоит выяснить следствию.

Егор Киселёв, Владимир Хуртин, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

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