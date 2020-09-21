Страны ООН признались, что коронавирус застал их врасплох

В Нью-Йорке открылась 75-я сессия Генассамблеи

В Нью-Йорке сегодня открылась юбилейная 75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. В ней примут участие лидеры почти 120 государств. Но большинство из них только в формате видеообращений. Коронавирус и здесь диктует свои условия. В юбилейной декларации Генассамблеи пандемия названа угрозой номер один, к которой мировое сообщество оказалось не готово. Завтра в Нью-Йорке - первый день общих прений. В списке ораторов под номером 8 - президент России.

Поднятие флагов стран-членов организации - одна из немногих церемоний ООН, которой не помешал коронавирус. Неделя высокого уровня пройдет с 22 по 29 сентября. Запланированы выступления 119 лидеров государств и 54 руководителей правительств. Однако из-за COVID-19 сессия впервые пройдет в гибридной форме: часть спикеров произнесут речи дистанционно, часть посетит площадку Генассамблеи лично. Заседание в преддверии общеполитической дискуссии тоже проходит в смешанном формате при полупустом зале. Страны ООН признали: пандемия застала их врасплох и заставила обратить внимание на необходимость подготовки к кризисным ситуациям. Причем совместными усилиями всего международного сообщества. И это уже отразили в декларации Генассамблеи, которую приняли единогласно. То, что сейчас - время объединяться, звучит и с трибуны.

"Со времени создания ООН мир изменился, и ООН обязана адекватно и эффективно реагировать на новые вызовы. Организация должна действовать с учетом мнения всех членов, чтобы формулировать эффективные меры для решения общих проблем. ООН сильна настолько, насколько сильны все государства -члены, приверженные идеям, на которых основана организация", - заявил председатель 75-сессии Волкан Бозкыр.

Вот представитель США на площадке ООН высокопарно разглагольствует о том, что организация создавалась для содействия миру и избавления грядущих поколений от бедствий войны. А в это время Дональд Трамп, который решил, что лично не будет выступать на Генассамблее, подписывает указ о жестких санкциях против стран, которые будут способствовать поставкам неядерного оружия Ирану, и в очередной раз разжигает конфликт с Китаем. Не забыв, конечно, похвалить себя за планируемую великую, по его мнению, торговую сделку с Пекином.

"Я очень зол на них, потому что они остановили пандемию в своей стране, но не сделали ничего, чтобы она не поползла по миру, в другие страны, к нам в США, в Европу", - заявил Трамп.

Глава российского МИД Сергей Лавров накануне Генассамблеи разъяснил телеканалу Al Arabia, как США жонглируют своим членством в ООН. В одностороннем порядке выходят из иранской ядерной сделки, которая закреплена резолюцией Совбеза ООН, когда хотят. А когда нужно ввести односторонние санкции, вспоминают, что они члены организации и имеют право применять все ее документы, в том числе, рестрикции против Тегерана, которые прописаны в резолюции 2231.

"Они хотят нарушить и бросить вызов известной английской поговорке: "Нельзя съесть торт так, чтобы он остался цел". Формально они вышли из СВПД. В резолюции 2231 СБ ООН говорится о том, что любые шаги по восстановлению санкционного режима могут быть инициированы членом СВПД, а США им больше не являются. Я не буду удивлен, если они продолжат угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном на прочной основе строгого выполнения условий резолюции 2231 СБ ООН, потому что они применяют санкции по всему миру и иногда абсолютно без причин. Я всегда знал, что слон - символ Республиканской партии, но, пожалуйста, не рассматривайте мир как посудную лавку", - призвал Лавров.

В 75-й День Рождения ООН её генсек рассказал о главном достижении организации и ее членов.

"Понадобились две мировых войны и ужасы Холокоста, чтобы мировые лидеры смогли прийти к международному сотрудничеству и верховенству права. Это сотрудничество дало результат. Третью мировую войну, которую так многие боялись, удалось предотвратить", - уверен Антониу Гуттериш.

Свой 75-й День Рождения ООН отмечает в то самое время, когда в мире не утихают региональные столкновения, грозящие перерасти в полномасштабную войну. Чего стоит один полыхающий Ближний Восток, в странах которого Вашингтон разжёг конфликт в обход всех резолюций и решений Организации объединенных наций. Генассамблея проходит на фоне попыток ряда государств внедрять незаконные односторонние санкции и препятствовать переходу мира к многополярности. Об этом громко заявляет российский МИД. Генсек ООН высказывает мысль о продвижении к многополярному миру не на родной площадке организации, а в интервью одному из американских телеканалов, осторожно намекая на то, что противостояние США и Китая может создать немало проблем. При этом ООН, как правило, не сильно сопротивляется систематическим нарушениям международного права со стороны Вашингтона. И вот уже президент Франции, несмотря на праздничную для организации дату заявляет: в нашем общем доме - бардак.

"Права, которые считались, незыблемыми, нарушаются. И наша международная система, находящаяся в плену нашего соперничества, не в силах наказывать за эти нарушения", - возмущается Макрон.

Ожидается, что выступление Владимира Путина покажут в ООН 22 сентября. Видеообращение уже отправлено в Нью-Йорк.

Лилия Акиньшина, Алексей Оленченко, "ТВ Центр".

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