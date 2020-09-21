Евросоюз вновь задумался о перераспределении мигрантов

Миграционный кризис в Европе не утихает

243 случая заражения коронавирусом обнаружено по итогам тестирования беженцев на греческом острове Лесбос. Проверку там прошли 7 тысяч мигрантов. Большинство инфицированных не имеют симптомов. Но власти опасаются новых волнений. Две недели назад на том же Лесбосе после первых случаев выявления "ковида" начались беспорядки, а затем лагерь был подожжён. На прошлой неделе пожар вспыхнул в поселении беженцев на острове Самос. В руководстве Евросоюза на эти случаи отреагировали и пообещали принять новые меры по размещению мигрантов в странах ЕС.

Огонь быстро распространяется, палатки и хозяйственные постройки в лагере для беженцев на острове Самос стоят вплотную. Здесь живут четыре с половиной тысячи мигрантов - в 10 раз больше того, на что рассчитан этот городок. Пожар вспыхнул в здании, где ночевали подростки, которые прибыли в страну без родственников.

"Мой отец мертв. Мне 16 лет. Я тот, кто должен искать деньги. Мои сестры и браться маленькие. Мне пришлось плыть по морю в поисках денег", - говорит мигрант Мадасса Мохаммед.

Огонь удалось быстро потушить. О пострадавших не сообщается. Одна из версий - поджог, как это было на острове Лесбос. Там полторы недели назад полностью сгорел крупнейший в Греции лагерь мигрантов. Власти страны считают, что таким образом беженцы пытаются попасть на материковую часть Европы. Они отказываются переселяться в новый лагерь, ночуют под открытом небом на пляжах и ждут возможности занять место в лодке.

"Было девяносто человек в лодке: восемь женщин и восемь детей, которые сейчас находятся на борту. Пока мы их спасали, мы увидели еще одну лодку, там было еще 24 человека", - говорит капитан немецкого спасательного судна Alan Kurdi Иоахим Эбелинг.

Куда их везти - непонятно. Из-за пандемии коронавируса многие страны снизили квоты на беженцев.

"Эти люди должны быть помещены в карантин, они не могут смешиваться друг с другом. Это огромные усилия. Изначально это здание могло вместить 200 человек, но нам пришлось сократить вместимость до сотни", - говорит сотрудник Красного Крестя Антонио Родригес Верона.

Полторы тысячи переселенцев из лагеря в Греции уже согласилась принять Германия. Несмотря на это, немецкие правозащитники продолжают активную кампанию в поддержку беженцев. В Берлине и Кёльне прошли митинги. Их участники требовали от правительства принять ещё больше мигрантов.

Пожар в лагере беженцев в Греции вызвал жаркие споры в Еврокомиссии. Там вновь заговорили о распределении миграционной нагрузки среди всех стран-партнеров. Этот вопрос несколько лет назад уже чуть не поссорил большую европейскую семью.

"Будем надеяться, что что-то хорошее выйдет из этого пожара. Возможно, сейчас самое время выработать общую европейскую политику в области миграции и предоставления убежища. Это сложная задача. Честно говоря, вряд ли мне будут кричать "Ура", когда я представлю свое предложение", - говорит Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Польша и Венгрия неоднократно высказывались против любых миграционных пактов. Ожидать иного и в этот раз не приходится. Так или иначе, какой будет новая миграционная политика Евросоюза - объявят в ближайшее время.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"