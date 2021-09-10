"Американцы скажут - европейцы примут": Делягин о волне афганских беженцев

Европа действует в этом вопрос по указке США

Европейский суд по правам человека временно запретил Литве высылать пятерых афганцев, которые покинули свою страну после прихода к власти запрещённого в России движения "Талибан". Мигранты, спасаясь от преследования на родине, прибыли в августе в Белоруссию и оттуда несколько раз пытались проникнуть в Литву. И с 5 сентября они скрываются на территории этой страны. На действия литовских властей, которые неоднократно выдворяли их обратно в Белоруссию, беженцы подали жалобу в ЕСПЧ. Запрет суда действует до 29 сентября.

Крайне обеспокоен Евросоюз - перспектива принять тысячи новых мигрантов европейцев не устраивает. А такой сценарий становится все более реальным после ухода войск США и НАТО из Афганистана. Только границу Литвы и Белоруссии за последнее время уже перешли более 4 тысяч человек. Беженцы стремятся попасть в страны ЕС, но там не могут решить, что делать с новыми мигрантами.

О возможном новом миграционном кризисе в Европе в эфире программы "События. 25-й" порассуждал руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин (см. видео).

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