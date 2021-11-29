Белоруссия предупредила о возможных провокациях со стороны Польши на границе

На скорое окончание кризиса рассчитывать не стоит

Варшава может спровоцировать инцидент на белорусско-польской границе. Об этом предупреждает официальный Минск. Тем временем, Белоруссия продолжает отправлять нелегалов на родину. Сегодня в Эрбиль запланирован очередной авиарейс с иракскими беженцами. Однако в ЕС по-прежнему обвиняют власти республики в провоцировании нелегальной миграции. А президент Литвы в воскресенье заявил, что не рассчитывает на скорое окончание пограничного кризиса.

Слова руководителя литовской погранслужбы о том, что страна готова к любому сценарию развития ситуации на границе и будет жестко пресекать попытки незаконного проникновения, его подчиненные, по всей видимости, восприняли буквально, следует из официального сообщения госпогранкомитета Белоруссии.

"На участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет. Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе", - заявили пограничники.

Прогрессивным и гуманным европейцам мигранты – неважно, живые они или мертвые - не нужны. В сентябре точно также на белорусско-польской границе нашли избитого гражданина Ирака. Месяцем ранее еще один скончался на руках у прибывших белорусских врачей. У мужчины зафиксировали травмы, несовместимые с жизнью.

"В годы войны, наверное, так не поступали. Так поступали только фашисты. Как по-другому мы об этом говорим. И это мы говорим о каких-то демократических ценностях, о нормальных отношениях с соседними странами", - сказал Александр Вольфович, госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии.

Теперь литовская сторона заявляет, что о найденном трупе сведениями не располагает. Зато вернула на территорию соседнего государства 64 мигранта, вручив им пакеты с гуманитарной помощью. Глава Еврокомиссии и генсек НАТО, находясь с рабочим визитом в Вильнюсе, сочувствуют, но не мигрантам, а литовским властям. На охрану границ Литвы, Польши и Латвии дополнительно направят 200 миллионов евро.

"Уже несколько месяцев Литва сталкивается с преднамеренной и циничной гибридной атакой, организованной режимом Лукашенко. Это ставит под угрозу жизнь ни в чем неповинных людей, заманиваемых к белорусской границе ложными обещаниями", - сообщила Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии.

"Режим Лукашенко эксплуатирует беззащитных людей, чтобы оказывать давление на соседние страны. Это бесчеловечно и цинично", - убежден генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Только вот логистический центр для мигрантов открывают не сердобольные евробюрократы, а власти Белоруссии. Медпомощь уже оказана более тысячи обратившимся иностранцам. По всей стране идет сбор продуктов и теплых вещей. Иракские дети полюбили белорусскую сгущенку.

В Германии, судя по опросу, беженцев ждут лишь 9% респондентов, а примерно половина опрошенных – категорически против. К тому же с критикой на дорабатывающую последние дни Ангелу Меркель обрушился польский премьер.

"ЕС должен участвовать в поиске дипломатического решения. Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев", - сказал премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Польша готова оказать поддержку в организации вывозных рейсов, то есть способствовать возвращению мигрантов на родину. Дальше слов, правда, пока дело дошло. Белоруссию уже покинули больше тысячи человек самолетами иракской национальной авиакомпании. Остальные мигранты все еще ждут и надеются на благосклонность европейских чиновников.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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