НАТО затягивает с помощью для Турции из-за решения Эрдогана по беженцам

Анкару обвинили в решении собственных проблем за счет мигрантов

Турция ожидает от НАТО дополнительную помощь для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционным кризисом. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Президент Турции особо отметил, что в связи с ростом числа беженцев из Сирии, он надеется на решительные действия блока. Кризис в соседней стране, подчеркнул Эрдоган, угрожает всему региону как в сфере безопасности, так и в гуманитарной сфере.

Тем временем в НАТО заявляют, что признают тяжелое бремя своего союзника, но с реальными действиями не спешат, отмечает "ТВ Центр". По мнению Столтенберга, Турция сначала должна выполнить свои обязательства по долгосрочному урегулированию конфликта. Лидеры ЕС настроены еще более скептически. Они настаивают на полном соблюдении Турцией соглашения о закрытии границы для нелегальных мигрантов.

"Мы признаём, что Турция несет огромное бремя, приняв более 3,5 миллиона мигрантов. Но она не может рассчитывать на понимание, если будет решать свои собственные проблемы за счет беженцев, которые оказались заперты на турецко-греческой границе", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Видео: ситуация на границе Турции и Греции вышла из-под контроля

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