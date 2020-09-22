Минздрав разрешил испытания третьей российской вакцины от коронавируса

Разработка научного центра имени Чумакова формирует стойкий иммунный ответ

Минздрав разрешил испытания ещё одной, уже третьей российской вакцины от коронавируса. Это разработка научного центра имени Чумакова Российской академии наук, передает "ТВ Центр".

Доклинические исследования доказали, что препарат формирует стойкий иммунный ответ. Финальный этап испытаний пройдёт в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске - в соответствии со всеми требованиями Всемирной организации здравоохранения.

Три тысячи добровольцев получат инъекции с промежутком в две недели. После этого пациенты останутся в изоляции на 16 дней. Их состояние будут контролировать врачи. Завершатся исследования в ноябре.

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