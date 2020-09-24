В США протестующий открыл стрельбу по полицейским

Момент нападения попал на видео

Двое полицейских получили огнестрельные ранения во время массовых беспорядков, вспыхнувших в американском Луисвилле. Момент нападения зафиксировали очевидцы, на записи слышны выстрелы. Как сообщает телеканал ABC, мужчина, который отрыл огонь, задержан. В город стянута Нацгвардия. Введён комендантский час.

Столкновения между активистами движения "Жизни чёрных имеют значение" и полицейскими начались после решения суда по делу о гибели афроамериканки Брионны Тейлор, передает "ТВ Центр". Она была застрелена в собственной квартире в марте этого года.

Блюстители закона прибыли по её адресу в связи с информацией о хранении наркотиков. Друг Тейлор вступил с ними в перестрелку - сама девушка спала. Манифестанты считают, что с виновником её гибели обошлись слишком мягко. Офицеру предъявили обвинения не в убийстве, а в том, что он спровоцировал необоснованную угрозу для жильцов соседних квартир.

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