ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США протестующий открыл стрельбу по полицейским

09:34
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Момент нападения попал на видео

Двое полицейских получили огнестрельные ранения во время массовых беспорядков, вспыхнувших в американском Луисвилле. Момент нападения зафиксировали очевидцы, на записи слышны выстрелы. Как сообщает телеканал ABC, мужчина, который отрыл огонь, задержан. В город стянута Нацгвардия. Введён комендантский час.

Столкновения между активистами движения "Жизни чёрных имеют значение" и полицейскими начались после решения суда по делу о гибели афроамериканки Брионны Тейлор, передает "ТВ Центр". Она была застрелена в собственной квартире в марте этого года.

Блюстители закона прибыли по её адресу в связи с информацией о хранении наркотиков. Друг Тейлор вступил с ними в перестрелку - сама девушка спала. Манифестанты считают, что с виновником её гибели обошлись слишком мягко. Офицеру предъявили обвинения не в убийстве, а в том, что он спровоцировал необоснованную угрозу для жильцов соседних квартир.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Протесты в США
Протесты в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.