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В США вспыхнули протесты после начала суда по делу об убийстве Джорджа Флойда

09:32
  • вторник
  • 09 марта 2021

Сотни митингующих требуют сурового наказания для виновника гибели темнокожего американца

В Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты после того, как в городе начался резонансный процесс над экс-полицейским Дэреком Шовином. Его обвиняют в убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда.

Вокруг здания суда - двухметровые заборы из металлической сетки и бетонные блоки. Пройти внутрь могут только участники заседания. Власти города опасаются беспорядков и погромов. Сотни митингующих, в том числе активисты движения Black Lives Matter, требуют сурового наказания для виновника гибели Флойда, передает "ТВ Центр". А защита экс-полицейского, по информации прессы, планирует  делать акцент на том, что в крови Флойда были обнаружены следы наркотиков и постарается убедить присяжных, что окончательно установить причину смерти невозможно.

Джордж Флойд умер после того, как при его задержании был применён удушающий приём. Все случилось в мае прошлого года. Эти события вызвали волну беспорядков и протестов практически по всей Америке и взрывной рост популярности движения BLM.

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