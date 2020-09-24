В США с новой силой вспыхнули беспорядки на расовой почве

Во время беспорядков в Луисвилле двое офицеров были серьезно ранены

В США не утихают массовые беспорядки на расовой почве. В городе Луисвилл, штат Кентукки, акция протеста этой ночью вылилась в столкновения с полицией. Митингующие поджигали и громили всё на своем пути. Такие отнюдь не мирные протесты как разогрев перед президентскими выборами. Кандидаты продолжают обмениваться любезностями.

В этой сплошной канонаде выстрелов сориентироваться непросто: где летят файеры, а где настоящие пули. Введенный властями Луисвилля комендантский час протестующие проигнорировали. Так называемые мирные демонстранты поджигали все на своем пути, вступали в стычки с полицией. И под занавес наглядно продемонстрировали всю миролюбивость своих акций.

- Смотри, смотри, там полицейский упал!

Во время беспорядков в Луисвилле двое офицеров были серьезно ранены. Полиция уже задержала мужчину, открывшему по ним огонь. Дональд Трамп написал в соцсетях, что будет молиться о здоровье полицейских.

"По моим данным, сейчас их жизням уже ничего не угрожает. Оба наших сотрудника в настоящее время проходят лечение в университетском госпитале", - сообщил шеф полиции Роберт Шредер.

Очередные беспорядки спровоцировали слушания в суде Луисвилля, где рассматривалось дело полицейского в связи со смертью афроамериканки Бреонны Тейлор.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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