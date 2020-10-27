Вашингтон охватили протесты после назначения главы Верховного суда

Напряженная предвыборная обстановка в стране также подогревается новым витком расового конфликта

В Вашингтоне прошла массовая демонстрация против назначения нового главы Верховного суда США Эми Кони Баррет, передает "ТВ Центр".

Митингующие демократы считают, что Баррет сможет содействовать отмене Верховным судом законов, принятых ещё при Бараке Обаме. Прежде всего положения о медицинском страховании, которое так критикует действующий президент Дональд Трамп. В понедельник кандидатуру Баррет одобрил Сенат с минимальным перевесом голосов. Это вызвало возмущение в стане демократов.

И без того напряжённая предвыборная обстановка подогревается новым витком расового конфликта. Очередной чернокожий американец убит при задержании в Филадельфии. На улицы с лозунгами против жестокости полицейских вышла толпа. Закончилось всё беспорядками, погромами, поджогами и новыми задержаниями.

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