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В США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия

12:11
  • четверг
  • 24 июня 2021

Подсудимая отделалась условным сроком и штрафом

В США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия в январе этого года. 49-летняя жительница Индианы получила наказание - три года условно, штраф в 500 долларов, а также 120 часов общественных работ.

Как сказано в документах прокуратуры, к условному сроку её приговорили потому что женщина не проявляла агрессии в ходе беспорядков и не участвовала в их подготовке. Вдобавок, она работала со следствием и позволила изучить данные своего телефона.

Всего по делу о штурме проходят около пятисот человек, передает "ТВ Центр". Судья в столичном округе Колумбия подчеркнул: остальным обвиняемым не следует рассчитывать на то, что им всем удастся избежать тюремного срока.

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