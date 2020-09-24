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Российские Су-27 перехватили два бомбардировщика США над Черным морем

11:34
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной

В небе над Чёрным морем российские военные зафиксировали два американских бомбардировщика B-52. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

По тревоге в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных сил Южного военного округа, передает "ТВ Центр". Наши самолёты пошли на сближение, опознали воздушные цели, после чего взяли их на сопровождение. Бомбардировщики США сменили курс и удалились от наших границ. Полёт российских истребителей проходил в строгом соответствии с международными правилами.

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