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Центры вакцинации медиков от COVID-19 развернуты на базе 11 поликлиник

15:19
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Вскоре откроется еще 74 центра

В центральном округе Москвы открылась первая поликлиника, которая будет работать по-новому стандарту. Здесь удобно как персоналу, так и пациентам. Кроме того, там открылся центр вакцинации медицинских работников от COVID-19. Первые сотрудники уже сделали прививку. Сегодня с ними встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

Терапевтический эффект пациенты в Замоскворечье будут ощущать еще на подходе к новой поликлинике: яркий радужный фасад улучшает настроение. Внутри просторно, современный дизайн и расположение кабинетов - все отвечает новому стандарту комфорта. А это не только внешний комфорт, это, в первую очередь, обеспеченность специалистами и новое цифровое оборудование.

Для пациентов детско-взрослая поликлиника откроется в понедельник, а сегодня здесь начал работать центр гражданской вакцинации от коронавируса. С медиками-добровольцами встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я смотрел, как в вашей поликлинике начал работать один из пунктов прививки от COVID. У нас уже в порядке исследования, большого пострегистрационного, привились около 3 тыс. человек. Самочувствие у всех хорошее. У многих после вакцинации прошло несколько недель, и осложнений нет ни у кого. И поступили в гражданский оборот несколько тысяч доз вакцины. Направили в первую очередь медицинскому персоналу, который находится на переднем крае фронта: это участковые врачи, врачи общей практики", - сказал Собянин.

В первую очередь прививают медработников с "передовой" - тех, кто подвергает себя максимальному риску. Для хранения вакцины требуются особые условия, поэтому в поликлинике появились специальные морозильные камеры, которые могут поддерживать температуру до -40 градусов. Перед каждой прививкой вакцину размораживают.

"Среднее время размораживания 10 минут. Мы четко следим, чтобы она разморозилась до конца", - говорит медсестра Татьяна Мещерина.

Сейчас добровольно и бесплатно привиться от COVID-19 медики могут в 11 городских поликлиниках, а в ближайшее время в Москве планируют открыть еще 74 центра гражданской вакцинации от коронавируса.

Наталья Тарасова, Виктор Мальцев, Александр Ивановской, Александр Терентьев, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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Посетитель поликлиники
Сергей Собянин во время посещения новой поликлиники
Сергей Собянин во время посещения новой поликлиники
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