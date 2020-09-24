Что нашли археологи во время раскопок в Московском Кремле

Среди находок - фрагменты монастыря, воинское снаряжение и предметы быта

Археологи рассказали об уникальных артефактах, обнаруженных в ходе раскопок в Большом Кремлёвском сквере. Среди находок - фрагменты старинного Чудова монастыря, воинское снаряжение, предметы быта XIV-XV веков. Всё это позволит учёным больше узнать о культуре Московской Руси.

- Вот это остатки трапезной Чудова монастыря. Самой большой постройки.

Благодаря таким "окнам", открывающим зрителю археологические раскопки на территории Большого Кремлевского сквера, можно увидеть бесценные остатки монастырей. Памятники древнерусского зодчества - Чудов и Вознесенский монастыри - находились в стенах древнего Кремля до 1932 года, затем были снесены. Документы сохранились, а вот место, где находились постройки, оставалось неизвестным до недавнего времени.

- Могильная плита одного из аристократов, который постригся в Чудовом монастыре. Вельяминова. Плиты потом использовались в конструкции здания.

Обычное дело по тем временам. В стенах Чудова и Вознесенского монастырей проходили важнейшие события русской истории. Это едва ли не главные духовные центры православия. В XVI-XVII веках здесь находилось здание Разрядного Приказа - госоргана военного управления. О том, что ведомство было популярно у москвичей, свидетельствует большое количество обувных набоек, найденных при раскопках.

На протяжении 5 лет археологи раскрывают один культурный слой за другим. Главный вопрос, на который ищут ответ - какой же была старая Москва? Уже найдены часть панцирного доспеха XIV века, дужки от замков, чернильницы, фрагменты поясов. А вот типично западная вещь - стили для письма.

- В XV веке такие вещи были распространены в ганзейских городах, на Балтике. Редчайшая находка в Москве. А это вещь восточная - накладка ордынская. Какое-то украшение воинское.

Время - конец правления Дмитрия Донского, начало княжения Василия Дмитриевича - это время, когда Москва становится точкой притяжения разных культур.

"Найденные здесь вещи поражают, изумляют. Это и остатки зданий, в том числе здания Приказов. По современной терминологии - это Дом правительства. И другие предметы, которые, конечно, дают более широкое представление в целом об истории российской государственности, а также о культуре и быте Москвы", - заявил директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Это большая, очень серьезная и важная работа, которая в том числе будет больше привлекать в Кремль к историческим памятникам туристов как из России, так и из-за рубежа", - сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Полученные научные результаты помогут прояснить историю заселения Кремлевского холма и культуры Московской Руси.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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