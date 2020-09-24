Названы сроки массовых поставок вакцины от коронавируса

Массовая вакцинация должна начаться в январе

Дан старт новому этапу клинических исследований отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи. У участников других стадий негативных последствий не выявлено. Теперь препарат проверят на себе добровольцы из групп риска, в том числе пожилые. Об этом сообщил Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он также рассказал о большом интересе к отечественной вакцине за рубежом. От разных государств уже получены запросы в общей сложности на миллиард 200 миллионов доз.

Желающих испытать на себе вакцину оказалось больше, чем требуется, - 60 тысяч вместо необходимых сорока тысяч. Сейчас в исследованиях участвуют, в том числе пожилые люди и представители групп риска. За состоянием добровольцев врачи будут наблюдать в течение полугода после прививки. Пробные партии вакцины уже поступили во все регионы. Производить "Спутник V" будут несколько российских фармкомпаний.

"Ожидаем, что к концу декабря выйдем на возможность производства около 10 млн доз вакцин в месяц, что позволит провакцинировать всех желающих в России за 6-9 месяцев, и Россия будет первой страной в мире, которая обеспечит успешную вакцинацию всего населения против коронавируса", - сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Массовая вакцинация должна начаться в январе, она будет бесплатной и добровольной. Однако есть и те, кому прививка пока не требуется. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Если уже иммунитет сформирован, человек переболел, в этом сезоне вакцинацию проходить не нужно. Существует в рамках постановления правительства специальный информационный ресурс, в котором содержатся данные о переболевших, и в него же будут вноситься данные о вакцинированных. Система уже создана, работает в тестовом режиме. Это позволит нам создать ресурс данных обо всех пациентах, которые уже имеют иммунитет и защищены. Это первый такой опыт", - рассказал Мурашко.

На предыдущих стадиях российская вакцина уже доказала свою эффективность и безопасность. У добровольцев не выявили нежелательных побочных явлений, а главное, у них сформировался клеточный иммунитет к коронавирусу. Теперь "Спутник V" ждут и в других странах.

"Мы уже с точки зрения международного интереса получили запросы на более чем 1200 млн доз вакцины. Это не только возможность помогать другим странам, но и вопрос признания качества российской вакцины. Мы уже заключили соглашение с Мексикой, Бразилией, Индией и еще 7 другими странами, о которых будет объявлено в ближайшее время", - сообщил Дмитриев.

Чтобы обеспечить потребности международного рынка, российскую вакцину планируют также производить и на зарубежных площадках, в частности, в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китае. Помимо первой вакцины, разработанной центром Гамалеи, в России продолжаются исследования других препаратов. Так, новосибирский "Вектор" успешно завершил две фазы клинических испытаний, а в научном центре имени Чумакова они только начинаются. В лечении коронавируса Россия также лидирует. Один из первых зарегистрированных противовирусных препаратов - "Авифавир" - уже заказали десятки стран. Кроме того, за рубежом остаются востребованными российские экспресс-тесты - более 13 миллионов поставлены в разные страны. В России объёмы тестирования также не снижают. В частности, сдать анализ должны все, кто вернулся из-за границы. До получения результатов выходить из дома нельзя. Такое постановление главного санитарного врача действует уже с сегодняшнего дня.

Пройти ПЦР-тест нужно в течение трех дней после поездки за границу, а результаты внести в анкету на портале Госуслуг. Напомню, Россия уже возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. А с этой недели - с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.

Полина Кастрицкая, Роман Лагунов, "ТВ Центр".

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