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Спортивный арбитражный суд оправдал двух российских биатлонисток

22:21
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Апелляцию Ольги Зайцевой суд удовлетворил частично

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал двух российских биатлонисток. Яну Романову и Ольгу Вилухину три года назад на волне допингового скандала МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах.

Обвинения в адрес россиянок были основаны на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Однако, рассмотрев жалобы спортсменок, судьи пришли к выводу, что их вина не доказана, передает "ТВ Центр".

Таким образом, Ольга Вилухина сохранит серебряную медаль, завоеванную в спринтерской гонке на Олимпиаде в Сочи. Апелляцию ещё одной биатлонистки - Ольги Зайцевой - суд удовлетворил частично, сняв с неё пожизненную дисквалификацию.

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Яна Романова
Яна Романова
Ольга Вилухина
Ольга Вилухина
Яна Романова
Яна Романова
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