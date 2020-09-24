Спортивный арбитражный суд оправдал двух российских биатлонисток

Апелляцию Ольги Зайцевой суд удовлетворил частично

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал двух российских биатлонисток. Яну Романову и Ольгу Вилухину три года назад на волне допингового скандала МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах.

Обвинения в адрес россиянок были основаны на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Однако, рассмотрев жалобы спортсменок, судьи пришли к выводу, что их вина не доказана, передает "ТВ Центр".

Таким образом, Ольга Вилухина сохранит серебряную медаль, завоеванную в спринтерской гонке на Олимпиаде в Сочи. Апелляцию ещё одной биатлонистки - Ольги Зайцевой - суд удовлетворил частично, сняв с неё пожизненную дисквалификацию.

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