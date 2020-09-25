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Речь Трампа на Генассамблее назвали принижением роли ООН

09:34
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Президент США использовал площадку для предвыборного выступления

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили обвинения и угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Китая, которые прозвучали во время выступления лидера на ГА ООН. На какую поддержку в мире и внутри США рассчитывает Дональд Трамп, выступая против Пекина? По каким направлениям может развиваться американо-китайское противоборство? И есть ли риск, что в него попытаются втянуть Россию? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

"Трампа мало интересовало, кто его слушает из мирового сообщества (во время выступления в ООН). Он обращался к американским избирателям. 11 раз он упоминает Китай в своей речи. Треть выступления посвящено разборкам с Китаем. Китай обвиняется во всем, не только в пандемии коронавируса, а например, в разрушении коралловых рифов. Для США было важно показать, что главный противник сейчас – это Китай, и это мировая проблема. И что решая проблему с Китаем, США решают проблему для всего мира. На мой взгляд, это не речь для ГА ООН, а принижение, мягко говоря, роли всемирной организации", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

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