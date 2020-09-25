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Собянин призвал москвичей строго соблюдать масочный режим

08:32
  • пятница
  • 25 сентября 2020

К коронавирусу добавился всплеск простудных заболеваний

Соблюдение масочного и перчаточного режимов в общественных местах и на транспорте остается обязательным в Москве.

Наложение двух болезней - простуды и коронавируса - является очень опасным, это может иметь тяжелые последствия, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Обращение мэра к москвичам опубликовано на его личном сайте.

Москвичам следует тщательно беречь свое здоровье и здоровье окружающих людей, особенно пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

"Если это ваши близкие, помогите им пережить сложный период. Если это ваши соседи и знакомые, поинтересуйтесь, что им нужно, и окажите посильную помощь. Даже просто добрые слова дорогого стоят. Наши бабушки и дедушки ни в коем случае не должны чувствовать себя забытыми", - напомнил мэр.

Ранее Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома и рекомендовал работодателям перевести своих сотрудников на удаленным режим работы в связи с коронавирусом.

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