Как провести последние выходные сентября в Москве

В столице пройдут сотни мероприятий

Увидеть шедевры из старинных разрушенных усадеб, побывать на концертах под открытым небом, вернуться в 60-е, пусть даже ненадолго, а ещё промчаться по Москве на мотоцикле. Город подготовил сотни мероприятий.

Часы каминные, настольные – XVIII век. Вазы в виде рога изобилия - родом из XIX. Из живописи - итальянцы, малые голландцы. 450 экспонатов. В музее "Новый Иерусалим" - новая грандиозная выставка. В 20-х годах прошлого века после революции, национализации именно в "Новом Иерусалиме" спасали артефакты из разрушенных старинных усадеб.

"И вторая половина XX века, когда после уже военных событий музейные сотрудники начали по сути создавать эту коллекцию заново - путем детективных поисков, даров, закупок, - была приобретена большая часть этого усадебного собрания", - сообщила куратор выставки "Возвращение в усадьбу" Ксения Новохатько.

Но не только выставка - в "Новом Иерусалиме" еще и традиционный фестиваль на открытом воздухе. Несмотря на то, что из-за пандемии он перенесен на сентябрь, названия не изменил - "Лето. Музыка. Музей".

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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