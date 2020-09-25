Число погибших при крушении самолета с курсантами возросло до 22

Два человека выжили

В результате крушения военно-транспортного самолета на Украине погибли 22 человека. Обновленные данные сообщил губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

По его данным, еще два человека выжили. Судьба еще четверых остается неизвестной.

Военно-транспортный Ан-26 разбился в пятницу вечером при заходе на посадку близ населенного пункта Чугуево под Харьковом. На его борту находились курсанты местного летного университета. По предварительным данным, летчики могли перепутать дорогу с взлетно-посадочной полосой.

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