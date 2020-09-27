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Природные пожары бушуют в нескольких российских регионах

12:41
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

От огня спасены десятки населённых пунктов

Сразу в нескольких российских регионах обострилась ситуация с природными пожарами. Сотни гектаров леса горят в Якутии, а также в Ростовской и Воронежской областях. Огонь вплотную подобрался к населённым пунктам. За сутки удалось ликвидировать 10 крупных очагов.

Группировку МЧС усиливают в Магаданской области, где сейчас самая непростая обстановка. Силы пожарных подразделений брошены на ликвидацию огня на подступах к трём посёлкам. Спасателям помогают добровольцы. Огонь охватил площадь более 700 гектаров. Работу по тушению осложняет сильный ветер. Особый противопожарный режим введён и в четырёх районах Якутии. По предварительной версии, причины всех пожаров - человеческий фактор, сообщает "ТВ Центр".

Пожарные тушат пал травы прямо на приусадебных участках в Воронежской области. В эпицентре - село Троицкое, где огнём повреждено десять нежилых построек. Выгорело, по данным МЧС, около 15 гектаров сухой травы.

В соседней Ростовской области огонь подобрался к озеру Солёному близ Батайска. Горел лес в прибрежной зоне. В Аксайском районе огонь подошёл к трем населённым пунктам. Сильный порывистый ветер стремительно разносил пламя. Спасатели готовились к возможной эвакуации населения. Однако, этого не потребовалось.

Природный пожар на площади 100 гектаров сегодня утром удалось ликвидировать. Причина возгораний, говорят в МЧС - не только высокая, почти летняя, температура воздуха, но и безответственность грибников и других посетителей леса.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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