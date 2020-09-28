В Нагорном Карабахе возобновились бои

Стороны вновь обменялись взаимными обвинениями

Россия озабочена обострением армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Необходимо предпринять усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и прекратить боевые действия. Об этом в воскресенье заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Огонь на разделительной линии между вооруженными силами Азербайджана и непризнанной карабахской республики был открыт накануне утром. С обеих сторон есть убитые и раненые. В понедельник утром боевые действия в регионе возобновились.

На видео, которое распространило Минобороны Азербайджана, по утверждению ведомства, запечатлено уничтожение армянской военной техники: наведение на мишень и точный удар по ней. По версии официального Баку, республика начала активную контрнаступательную операцию вдоль всей линии соприкосновения с Арменией. Азербайджанские военные якобы уничтожили значительное количество техники, военные объекты и личный состав противника на передовой и в глубине обороны, в частности, 12 зенитно-ракетных комплексов "Оса".

"27 сентября Вооруженные силы Армении совершили крупномасштабные военные провокации на линии фронта. С утра сразу с нескольких направлений были обстреляны населенные пункты Азербайджана и позиции азербайджанской армии из различных видов оружия, в том числе с использованием тяжелой артиллерии. В результате огня противника есть раненые и жертвы среди мирного населения и военнослужащих Азербайджана, их кровь не останется не отомщенной", - заявил Ильхам Алиев.

Обвинения в провокациях с обеих сторон звучат на протяжение всего воскресенья. Утром премьер Армении заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику со стороны Азербайджана. Военное положение уже введено в обеих странах. В Армении объявили мобилизационный призыв офицеров, прапорщиков и рядового состава. Ереван утверждает, что подразделения армии обороны уничтожили четыре вертолета, 15 беспилотников, 10 ударных танков и БМП азербаджанцев. И публикует видео подбитой техники противника.

В непризнанном Карабахе, который армяне называют Арцаха, сообщили о десятке раненых мирных жителях из-за обстрелов со стороны Азербайджана .

"Армянский народ готов к войне, так как всегда осознавал, что насаждаемая в Азербайджане армянофобия, вражда и ненависть не могли привести к другим результатам. Армения является гарантом безопасности и независимости Арцаха

Мы осознаем, что военные действия могут перекинуться на территорию Армении, дестабилизировать ситуацию, и поэтому объявили военное положение и мобилизацию. Наше дело справедливое, и это преступное посягательство вновь получит достойный контрудар", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Территориальный конфликт между Баку и Ереваном продолжается уже более 30 лет, с тех пор, как Нагорно-Карабахская область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в начале 90-х Баку потерял контроль над этими землями. Но продолжает считать их своими. Армения защищает интересы непризнанной республики. Вести переговоры с Нагорным Карабахом Баку отказывается.

"У этого конфликта нет географического решения. Потому что армяне и азербайджанцы веками на этой земле жили вместе, в соседних деревнях, а иногда и в одном селе. И как теперь разделять, как можно один дом отнести к Армении, другой к Азербайджану? Мы квадратами как шахматную доску будем делить? Есть только одно решение: когда обе страны, правительства обеих стран делают все для снижения напряжение. Если люди привыкнут к статус-кво, можно будет найти решение. Поэтому необходимы дипломатические усилия России, США, Франции для того, чтобы остановить конфликт вот на этом этапе, не дожидаться, пока придется гасить большую войну", - рассуждает глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

С 92-го года уладить конфликт мирным путем международное сообщество пытается в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Москва в воскресенье призвала стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.

"По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации", - призвал глава МИД России Сергей Лавров.

Он по телефону обсудил ситуацию с коллегами из Азербайджана, Армении и Турции. Последняя, кстати, открыто поддержала Баку.

"Для России… мы же не можем сказать, как иногда говорят: одни для нас союзники, а другие нет. И Армения для нас союзник, и Азербайджан для России союзник. Мы не над схваткой, мы вне схватки. Мы хотим, чтобы был мир между странами, которые еще недавно были частью одной огромной страны и вместе жили", - говорит Журавлев.

Армения, кстати, помимо всего прочего, является союзником России по ОДКБ. И в случае нападения на члена организации другие страны могут рассматривать это как агрессию, угрожающую всем участникам договора о коллективной безопасности. Однако и в ОДКБ говорят о необходимости решить конфликт мирным путем. Иран выразил готовность стать посредником на переговорах по Нагорному Карабаху. ЕС призвала стороны к деэскалации и строгому соблюдению режима прекращения огня. В НАТО тоже считают, что необходимо прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди мирного населения. Генсек ООН осудил применение силы, выразил сожаление по поводу гибели людей и заявил, что Ереван и Баку должны снизить напряженность и вернуться к конструктивным переговорам.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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