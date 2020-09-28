В Москве обеспокоены применением в Нагорном Карабахе тяжелого вооружения

Такое происходит впервые с 2016 года

В Нагорном Карабахе ночью продолжились активные боевые действия. Баку обвинил Ереван в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения и утром объявил частичную мобилизацию. Армения же утверждает, что Азербайджан применяет огнеметные системы. Тяжелое вооружение стороны конфликта используют впервые с 2016 года, отметили в российском МИД, и вновь призвали проявить сдержанность. Аналогичные заявления звучат по всему миру.

Официальный Баку заявляет: вооруженные силы Армении в ходе боев потеряли более 550 человек, имея ввиду как убитых, так и раненых, а также обвиняет противника в обстреле города Тертер. Он расположен на территории, прилегающей к Нагорному Карабаху. Погибли 6 человек, сообщает азербайджанский МИД. В ведомстве считают, что армянские военные целенаправленно берут на прицел гражданские объекты. В стране объявлена частичная мобилизация.

"Подразделения Азербайджанской Армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобождённых от вооружённых сил Армении, продолжают контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха. Нанесением ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по позициям противника он был принуждён к отступлению с рубежей, которые пытался удержать. Несколько выгодных высот вокруг села Талыш были очищены от оккупационных сил, противник понёс большие потери", - заявили в Минобороны Азербайджана.

Ереван парирует: погибли 16 армянских солдат, а вот потери азербайджанской стороны куда серьезнее. В доказательство приводятся документы убитых военных, а еще три десятка подбитых танков и 20 беспилотников. Командование докладывает: армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики вернула ранее утраченные боевые позиции, и обвиняет Азербайджан в применении тяжелой огнеметной системы.

"Ночью боевые действия продолжались. Наши вооружённые силы добились существенных успехов. Однако пока неспокойно, бои продолжаются, на некоторых участках ведутся "артиллерийские дуэли". Информация азербайджанской стороны о потерях наших войск не соответствует действительности", - заявил в военном ведомстве НХР.

Раненых доставляют, в том числе и в больницу Степанакерта. Это один из крупнейших городов и столица непризнанной карабахской республики.

Ереван не намерен обращаться в ОДКБ за содействием, сообщил сегодня посол Армении в России. Накануне Владимир Путин поговорил по телефону с Николом Пашиняном. Стороны отметили: важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, а главное, нужно прекратить военные действия. Позвонил армянский премьер и французскому президенту. Эммануэль Макрон также провел переговоры с лидером Азербайджана. Франция, Россия и США - сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Она была организована в 1992 году для мирного урегулирования карабахского конфликта. Этой ночью ситуацию прокомментировал и Вашингтон.

"Мы очень внимательно следим за этим. В этом регионе у нас со многими хорошие отношения. Мы посмотрим, можем ли мы это остановить", - заявил Дональд Трамп.

Прекращение огня и диалог - единственный способ решения этого конфликта, подчеркивает российский МИД. При этом почти все политики и эксперты солидарны в одном: вмешательство третьих стран лишь усугубит и без того непростую ситуацию. Москва призывает всех политических игроков проявить максимальную сдержанность.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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