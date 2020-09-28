В Москве прошел армейский турнир по регби-7

В этом году участвовали 20 команд

В московском комплексе "Лужники" состоялся Кубок Вооружённых сил России по регби-7. Он проходит уже второй год подряд.

В этот раз число команд увеличилось до 20. Все участники - курсанты высших профильных учебных заведений из разных городов России. Этот вид спорта сейчас активно развивают в армии. Рассматривается вопрос о включении регби в спартакиаду Вооружённых сил.

Турнир в Москве продолжался в течение двух дней и и завершился торжественным награждением финалистов.



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