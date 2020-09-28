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В Москве прошел армейский турнир по регби-7

12:12
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

В этом году участвовали 20 команд

В московском комплексе "Лужники" состоялся Кубок Вооружённых сил России по регби-7. Он проходит уже второй год подряд. 

В этот раз число команд увеличилось до 20. Все участники - курсанты высших профильных учебных заведений из разных городов России. Этот вид спорта сейчас активно развивают в армии. Рассматривается вопрос о включении регби в спартакиаду Вооружённых сил.

Турнир в Москве продолжался в течение двух дней и и завершился торжественным награждением финалистов.
 

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Армейский турнир по регби-7
Армейский турнир по регби-7
Армейский турнир по регби-7
Армейский турнир по регби-7
Армейский турнир по регби-7
Армейский турнир по регби-7
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