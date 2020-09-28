Три новых направления появились в московских предпрофессиональных классах

Поступить было сложно

Атомное, курчатовское и предпринимательское - сразу три новых направления открылись в предпрофессиональных классах московских школ. Актуальные темы в области физики и бизнеса изучают не только в теории, но и на практике. Процесс обучения проходит под контролем ведущих вузов страны. Первые наборы уже прошли, и поступить было непросто.

С этого года уроки физики в школе 1547 - необычные. Все явления изучают с учетом ядерных технологий. Вместо простого микроскопа - атомный силовой. С его помощью можно рассмотреть структуру любой поверхности с точностью до одного атомного слоя. Раньше это можно было сделать в вузах и различных НИИ. Теперь и в новых - атомных классах - которые открылись на базе инженерных.

Курировать атомные классы будут Национальный исследовательский институт "МИФИ" и госкорпорация "Росатом". Они помогут школьникам не только в теории, но и на практике познакомиться с современными решениями в применении ядерных технологий. Те, кто выбрал себе такой предпрофиль, уже понимают, зачем это сделали.

"В первую очередь для познания мира. Для познания того, как это все работает", - говорит ученик 10 класса школы № 1547 Егор Пинаев.

"Те электростанции, которые сейчас работают, они довольно сильно загрязняют окружающую среду. Поэтому сейчас стараются разрабатывать такие источники энергии, которые меньше тратят ресурсов. Атомная энергетика такой является", - говорит Мария Бос.

"Возможно, в будущем я стану нанотехнологом и буду использовать нанотехнологии для улучшения, допустим, систем или же в медицине", - говорит Мария Антонова.

В этом году в инженерном предпрофиле добавилось и еще одно направление - курчатовское - на базе одноименного института. Старшеклассники будут работать над исследованиями по новым направлениям науки и технологий и стажироваться на научных предприятиях. Расширился и академический предпрофиль. Теперь постигать азы бизнеса можно уже со школьной скамьи в предпринимательских классах. Разрабатывать и реализовывать бизнес-идеи школьники будут вместе с преподавателями Российского экономического университета имени Плеханова.

"Тем самым мы погружаем школьников в практико-ориентированный, такой обучающий аспект, который позволяет помимо ранней профориентации, конечно же, сраститься с вузовской средой, с академической средой. И попробовать себя в будущей профессии", - говорит доктор экономических наук, профессор кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Ольга Быкова.

Интерес к предпрофессиональным классам у школьников очевиден. Только в этом учебном году желающих стать ближе к своей будущей профессии на 10 тысяч больше, чем в прошлом.

Екатерина Гоголева, Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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