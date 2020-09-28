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Глава ФАС доложил Путину о проверке товаров зарубежных компаний

22:17
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Как выяснилось, производители зачастую продают некачественные товары под фирменными брендами

Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор выявили ряд зарубежных компаний, которые продают в России под фирменными брендами товары худшего качества, чем в своих странах. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

На протяжении последних полутора лет специалисты изучали состав импортных товаров - прежде всего, алкогольных напитков, продуктов питания и бытовой химии, изготовленных, как значилось в документах, по оригинальной рецептуре.

Продукция сравнивалась с аналогичными товарами, купленными в Западной Европе, передает "ТВ Центр". Оказалось, что во многих случаях, в нашу страну в оригинальной упаковке присылали практически суррогат. Против недобросовестных поставщиков возбуждены первые три дела о нарушении закона о защите конкуренции. Работа в этом направлении будет продолжена.

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