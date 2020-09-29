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В России выявили еще 8232 заболевших коронавирусом

11:13
  • вторник
  • 29 сентября 2020

В Москве COVID-19 подтвержден у 2300 человек

За минувшие сутки в России выявили еще 8232 заболевших коронавирусом. Это на 97 человек больше, чем днем ранее.

В Москве подтверждено 2300 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели еще 209 человек.

Вылечились от коронавируса 6479 пациентов, в том числе в Москве – 1227. Скончались 160 заразившихся, из них 23 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1167805 случаев заражения коронавирусом. Скончались 20545 человек. Выздоровели 952399 пациентов.

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